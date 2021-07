Podcast De Zomerdag: Napoleon, verlicht denker en vrouwenhater

Rondom de tweehonderdste sterfdag van Napoleon liepen de gemoederen over hem weer hoog op. President Macron hield een toespraak en legde een krans en dat leidde tot een fel debat over of Napoleon het wel verdient om zo vereerd te worden. Want was hij niet ook een megalomane veroveraar die de slavernij opnieuw invoerde en vrouwen haatte?

NRC-redacteur en Napoleon-allesweter Bart Funnekotter vertelt in podcast De Dag over de oneindige fascinatie voor Napoleon in Frankrijk en ook de eeuwige discussie over hem.

De podcast De Dag is met zomerstop tot 23 augustus. Tot dan verschijnt elke werkdag De Zomerdag, waarin een selectie van opvallende gesprekken uit de afgelopen maanden herhaald wordt.