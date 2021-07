Geen excuses, wel schulderkenning Macron voor schadelijke kernproeven Frans-Polynesië

"Ik wil waarheid en transparantie", zei Macron in de hoofdstad Papeete op Tahiti. Ook moet er een betere schaderegeling voor slachtoffers komen, stelde hij. Tahiti werd in de tijd van de kernproeven blootgesteld aan radioactieve straling die 500 keer zo hoog was als het maximaal toegestane niveau.

De Franse natie heeft een schuld aan Frans-Polynesië, zei Macron letterlijk. "Er zijn risico's genomen die niet werden gemeten, ook niet door het leger. Ik denk dat we niet dezelfde tests zouden hebben gedaan in bijvoorbeeld Bretagne. We deden het hier, omdat het verder weg was."