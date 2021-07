Rotterdam hangt extra mosquito's op tegen luidruchtige hangjongeren

Volgens burgemeester Aboutaleb heeft hij in de afgelopen maanden veel verzoeken gekregen voor het plaatsen van mosquito's. Een deel van die verzoeken wijst hij af. "De mosquito zal niet worden ingezet om jongeren overdag van een plein te weren. Wel wil ik het aantal mosquito's uitbreiden om omwonenden van pleintjes en hofjes waar nu in de late uren veel overlast van jongeren is, nachtrust te gunnen."

Een recente proef met een nieuwe generatie mosquito's in Delfshaven en in het centrum van Rotterdam is goed bevallen, schrijft regionale omroep Rijnmond.

Waar de nieuwe mosquito's precies komen, is nog niet bekend. De gemeente komt later met een overzicht. "Maar op sommige plekken komen er meer dan een", belooft de burgemeester.

De mosquito's worden alleen aangezet tussen 22:00 uur en 06:00 uur.