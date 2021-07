Weekcijfers: R-getal weer ruim onder de 1, nog wel druk in ziekenhuis

Er liggen nu 616 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 577), van wie 159 op de IC (gisteren: 140) Het RIVM denkt dat de piek in ziekenhuisopnames deze week wordt bereikt en er daarna een daling optreedt. Daarna zou de ziekenhuisbezetting dus ook weer kunnen afnemen. De meeste patiënten die de afgelopen week zijn opgenomen, waren tussen de 40 en de 59.

Meer zeventigplussers positief

In alle leeftijdsgroepen daalde het aantal positieve tests, behalve onder 70-plussers. Onder die groepen is het aantal positieve tests echter wel het laagst van alle leeftijdsgroepen. In de groep 18 tot 24 jaar daalde het aantal positieve tests fors: met 64 procent.

Van de positief getesten van wie de vaccinatiestatus bekend is, was 11 procent volledig gevaccineerd. 73 procent was nog niet gevaccineerd; 16 procent had pas één prik binnen.

Het percentage positief getesten daalde ook, maar wel minder hard: van 15,4 procent naar 13,6 procent. Dat betekent dat van alle mensen die een teststraat bereikten, weliswaar minder mensen corona hadden, maar die daling is niet zo spectaculair als de absolute daling van het aantal positieve tests.