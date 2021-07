OMT verwacht piek van 250 IC-patiënten, wilde versoepeling reisadvies pas in september

Het RIVM verwacht de komende weken een maximale bezetting op de IC's van 250 coronapatiënten. Dat staat in het nieuwste advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat na de persconferentie van het kabinet van gisteren is vrijgegeven.

De verwachting is op basis van de huidige dalende besmettingscijfers. Mochten de cijfers weer gaan stijgen, dan kan de IC-piek hoger uitvallen. De piek wordt ergens in de komende weken bereikt. Op dit moment liggen er 140 coronapatiënten op de IC. Ter vergelijking: tijdens de derde golf in april lagen er maximaal 841 coronapatiënten op de IC.

Het kabinet kondigde gisteren aan de reisadviezen voor EU-landen te versoepelen. Dat was tegen de wens van het OMT, blijkt uit het gepubliceerde advies. Het OMT had liever gezien dat de versoepeling pas in september was ingegaan, als elke Nederlander die dat wil de kans heeft gehad zich volledig te laten vaccineren.

Testen bij thuiskomst

Het advies van OMT is niet ingegeven door epidemiologische overwegingen, wordt benadrukt. Volgens het OMT is de versoepeling verantwoord. Wel adviseerde het OMT niet-gevaccineerde mensen zich bij thuiskomst te laten testen op dag twee en dag vijf na terugkeer.

Dat advies geldt ook voor mensen die wel volledig gevaccineerd willen worden, maar daar nog niet de kans voor hebben gehad. Het OMT noemt het feit dat ook die specifieke groep geraakt wordt door het aangescherpte testadvies als enige argument om niet nu de reisadviezen te versoepelen, maar pas in september.

Het kabinet gaf overigens een strenger testadvies uit dan het OMT had voorgesteld. Ook mensen die volledig gevaccineerd zijn, wordt geadviseerd zich bij terugkomst te laten testen.

Quarantaineplicht

Een EU-land wordt vanaf nu alleen nog op oranje gezet als er een zorgelijke nieuwe virusvariant rondwaart die nog niet wijdverspreid is in Nederland, besloot het kabinet. Het OMT zegt echter dat dat weinig zoden aan de dijk zal zetten, omdat "de ervaring met de opkomst van de alfa- en deltavariant tot dusverre heeft uitgewezen dat maatregelen in de zin van reisbeperkingen eigenlijk altijd te laat komen".

Tegelijkertijd pleit het OMT voor het alweer afschaffen van de quarantaineplicht voor alle reizigers binnen de EU uit zeerhoogrisicolanden. Die plicht geldt sinds 1 juni en was er dus nog niet toen de alfa- en deltavariant zich in Nederland nestelden.

De quarantaineplicht kan wat het OMT betreft vervangen worden door hetzelfde dringende testadvies voor niet-gevaccineerden, op dag twee en dag vijf na aankomst. Over de quarantaineplicht voor reizigers uit zeerhoogrisicolanden buiten de EU laat het OMT zich niet uit.