Zeeschip sleurt walvis de sluizen van Terneuzen in

Kamminga heeft tot nu toe alleen nog foto's van de vinvis gezien, maar denkt dat het schip het dier in het midden heeft geraakt. Het is moeilijk te zeggen waar onderweg de vis door de boot is opgepikt. "Zelfs bij zo'n groot exemplaar merk je daar op zo'n schip niets van. Je hebt er ook tijdens de reis verder geen last van."

Schedel in de collectie

Samen met onderzoekers van de Universiteit Utrecht gaan medewerkers van Naturalis morgen een begin maken om de vis te ontleden en te onderzoeken. "Voor de universiteit is het te hopen dat veel organen nog intact zijn, maar meestal is het na zo'n botsing vooral heel veel moes", vreest Kamminga. Bij Naturalis zelf hebben ze vooral interesse in de schedel. "Die ziet er op de foto's nog goed uit en als dat zo is, krijgt die een plaatsje in onze collectie."

Volgens Kamminga gebeurt het wel vaker dat er in Nederland een walvis wordt gesignaleerd en vaak loopt het dan niet goed af. Maar het komt maar zelden voor dat het dan om een gewone vinvis gaat.