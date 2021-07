Grote brand op voormalige camping de Zwarte Bergen in Luyksgestel

Op het terrein van de voormalige camping de Zwarte Bergen in Luyksgestel, Noord-Brabant, is een grote brand uitgebroken. Het horecagebouw, dat al enige tijd niet meer werd gebruikt, is in vlammen opgegaan. Een omwonende is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook, meldt het Eindhovens Dagblad.

De brand op het terrein werd rond 22.00 uur ontdekt. De brandweer zette zo'n vijftig mensen in om het vuur te bestrijden.

Rond 23.30 uur meldde de brandweer dat ze de brand gecontroleerd laten uitbranden. Het gebouw van circa 20 bij 50 meter was niet meer te redden.