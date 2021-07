Nieuwe reisadviezen- en regels: dit verandert er vanaf morgen

Minder regels om het land uit te gaan, meer om het land weer binnen te komen. Zo laten de nieuwe reisregels die het kabinet vandaag aankondigde zich het beste samenvatten. Morgen geldt een nieuw Nederlands reisadvies voor alle EU-lidstaten en vanaf 8 augustus gelden er nieuwe regels voor na terugkomst.

Wat verandert er voor het reisadvies vanuit Nederland?

Tot nu toe gaf het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken reisadviezen uit naar aanleiding van de coronasituatie in een ander land. Dat was gebaseerd op met name het aantal besmettingen. Vanaf morgen al komt daar verandering in. EU-landen die nu op oranje staan (betekenis: alleen noodzakelijke reizen) gaan terug naar geel (betekenis: reizen mag, let wel op risico's).

Concreet betekent dat dat ook Spanje, Portugal, Cyprus en Andorra op geel gaan. De rest van de EU-landen stond al op geel of groen. Volgens het kabinet is het besluit om twee redenen verantwoord: de vaccinatiegraad is hoog genoeg en de druk op de zorg blijft beheersbaar.

In de praktijk maakt het maar een beperkt verschil. Veel reisorganisaties besloten om vakanties naar oranje landen gewoon door te laten gaan, onder meer omdat ze zagen dat hun klanten toch wel gingen. Als een reis werd afgelast, boekten klanten vaak zelf een vlucht naar oranje gebieden. Ook voor mensen met een reisverzekering heeft het mogelijk gevolgen. Veel verzekeraars vergoeden geen coronagerelateerde kosten bij reizen naar oranje gebied.

