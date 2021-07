RIVM: 3914 nieuwe besmettingen, daling gaat steeds sneller

577 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen is die afname nog niet te zien. Integendeel: daar neemt de bezetting nog altijd toe. Er liggen nu 577 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 533), van wie 140 op de IC (gisteren: 134), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Te verwachten is dat die daling wel in gaat zetten, in eerste instantie bij de ziekenhuisopnames. Maar dat gebeurt dan op zijn vroegst in de loop van de volgende week.