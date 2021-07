Vis op de vloer: NVWA sluit bedrijf IJmuiden

In IJmuiden is een visbedrijf op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stilgelegd. Inspecteurs troffen bij een controle vorige week donderdag een enorm vuile bedrijfsruimte en gereedschappen aan. Ook lag de vis, die deels nog verwerkt moest worden, op de werkvloer.

De NVWA was eerder op bezoek geweest bij het bedrijf, toen bleef het bij een waarschuwing wat betreft hygiëne. "Wat de inspecteurs tijdens een herinspectie aantroffen was veel ernstiger", zegt de inspectie. "Het was echt niet schoon, de bedrijfsruimte was vies en vis die nog verkocht moest worden, lag op de vloer."

Het bedrijf is per direct gesloten en alle vis is vernietigd zodat het niet meer op de markt kan komen. "Het gaat om één bedrijf en zodra ze alles op orde hebben, kunnen ze weer open. Daarna blijven we verscherpt toezicht houden."