Eddy Posthuma de Boer, 'fotograaf met liefde voor de mens', overleden

Fotograaf Eddy Posthuma de Boer is in het AMC in Amsterdam overleden. "Hij is vanmiddag heel rustig ingeslapen", zegt zijn familie. Hij werd 90 jaar.

Posthuma de Boer wordt gezien als een van de belangrijkste Nederlandse fotografen. Hij volgde onder meer de opkomst van de jongerencultuur met de jazz- en rock-'n-rollmuziek. Hij maakte ook veel portretten van beroemde schrijvers en muzikanten.

Verder waren de inwoners van Amsterdam voor hem geliefde onderwerpen om op de gevoelige plaat vast te leggen. In 1959 fotografeerde hij een jochie op de markt dat heel goed kon zingen. Het bleek André Hazes te zijn.

Bekijk hier een kleine greep uit zijn werk: