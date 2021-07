Opnieuw zware regenval in België, auto's drijven door straten Dinant

"Er is weinig stroming in de atmosfeer, waardoor de buien maar langzaam bewegen en het op sommige plaatsen lang achtereen hard regent. We bevinden ons in relatief vochtige lucht, waardoor er veel waterdamp beschikbaar is in de atmosfeer. Ontstaan er buien, dan kan er in korte tijd veel regen vallen."

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het noordoosten en het zuidwesten van het land.

"De huidige weersituatie is duidelijk anders dan die van vorige week", zegt de NOS-weerman. "Vorige week werden de overstromingen veroorzaakt door een grootschalig regengebied dat 2 à 3 dagen boven hetzelfde gebied bleef hangen. De huidige wateroverlast wordt vooral veroorzaakt door lokale buien die lang boven een relatief beperkt gebied blijven hangen."