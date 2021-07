Huisfeest in Hulst loopt uit de hand, zes jongeren opgepakt

De politie heeft vannacht met veel moeite een lawaaiig huisfeest in Hulst beëindigd. Uiteindelijk zijn in het Zeeuws-Vlaamse vestingstadje zes jongeren opgepakt voor openlijke geweldpleging, poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, baldadigheid en belediging van politiemedewerkers.

Onder de zes arrestanten is ook het meisje dat het feestje organiseerde. Haar ouders waren op vakantie, meldt Omroep Zeeland.

'Dronken of beschonken'

De politie kwam rond 02.30 uur in actie nadat omwonenden hadden geklaagd over geschreeuw en harde muziek. In de woning en de tuin waren naar schatting zestig jongeren aanwezig, volgens de politie "dronken of beschonken".

De helft van het gezelschap ging keurig naar huis toen de politie dat vroeg. De rest weigerde te vertrekken en begon de agenten uit te schelden. Ook werden politiemensen bekogeld met stenen. Zij voelden zich zo bedreigd dat ze de wapenstok trokken en "tikken uitdeelden".

De opgepakte jongeren komen uit Hulst en uit Sint Jansteen. Ze zijn tussen de 18 tot 22 jaar oud en worden vandaag gehoord. De politie heeft ook contact gelegd met de ouders van het meisje dat het feestje organiseerde. Zij zijn meteen teruggereisd.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.