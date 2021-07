Opknapbeurt Haringvlietbrug twee weken uitgesteld

De start van de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug wordt met twee weken uitgesteld. De veiligheidsregio's hebben zo meer tijd om zich goed voor te bereiden en de bereikbaarheid voor hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance op orde te krijgen.

Het uitstel van de opknapbeurt tot maandag 9 augustus komt op verzoek van burgemeester Bram van Hemmen van Hoeksche Waard. Hij is woordvoerder van de betrokken veiligheidsregio's en gemeenten rond de brug en vroeg zich af of de hulpdiensten wel op tijd aanwezig kunnen zijn bij grote problemen.

Tijdens de werkzaamheden geldt op de Haringvlietbrug een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Het aantal rijstroken in beide richtingen wordt teruggebracht van drie tot een. Rijkswaterstaat verwacht lange files.

"Doordat we gezamenlijk een vuist hebben gemaakt, hebben we Rijkswaterstaat ervan kunnen overtuigen dat de consequenties van hun besluit onacceptabele veiligheidsrisico's voor onze inwoners met zich meebrengen", aldus Van Hemmen bij de regionale omroep Rijnmond.

Klemmen brug trillen los

De Haringvlietbrug, de belangrijkste autoverbinding tussen Zuid-Holland en Noord-Brabant over het Hollands Diep, is er slecht aan toe. "Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug", aldus Rijkswaterstaat eerder. Het rijdek van de brug bestaat uit 210 aluminium platen die met 700 klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. De klemmen trillen los door al het verkeer dat over de brug rijdt.

December 2017 raakten zo'n twintig auto's beschadigd doordat een onderdeel van de brug had losgelaten. De auto's liepen lekke banden op en de dieseltank van een vrachtwagen raakte lek.

De echte opknapbeurt van de brug begint trouwens pas in de loop van 2023. De werkzaamheden nu bestaan vooral uit de snelheidsverlaging en het afzetten van een aantal rijstroken - allemaal om te voorkomen dat de staat van de brug verder verslechtert.