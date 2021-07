Miscommunicatie bij aanleg elektrakabels: dertigtal bomen gekapt

Een misverstand over de aanleg van nieuwe elektrakabels betekent de dood voor tientallen bomen in het Noord-Hollandse Warmenhuizen. Omdat er nergens anders plek was, werden de wortels van zo'n veertig bomen weggehakt om plaats te maken voor de kabels.

Gevolg daarvan was dat 33 bomen dreigden om te vallen; die zijn inmiddels gekapt. Bij zeven andere bomen wordt onderzocht of ze stevig genoeg zijn om te blijven staan.

Energiebedrijf Alliander is bezig met het aanleggen van nieuwe kabels bij een fietspad langs de Veilingweg en de Stationsstraat in Warmenhuizen. Het aanvankelijke plan was om de kabels aan de andere kant van het pad te leggen, een stuk verder van de bomen vandaan, aldus Wilfred Slippens van de gemeente bij NH Nieuws.

Maar op het moment van graven, bleken er al andere kabels op die plek te liggen. Ter plekke is besloten om de kabels pal langs de bomen aan te leggen en de wortels die in de weg zaten simpelweg weg te hakken.

"Ik snap ook niet hoe zoiets gebeurt. Dan staat er een hele graafploeg klaar om die kabel te leggen, en blijkt dat het niet kan", zegt Slippens.

Geen nieuwe bomen

Er komen waarschijnlijk geen nieuwe bomen op de plek waar ze zijn weggehaald. De groenstrook is daarvoor te smal. Waarschijnlijk wijkt de gemeente uit naar een andere plek in de buurt. "We zijn druk bezig met het herplanten voor komende winter. We doen bodemonderzoek en brengen bemesting aan. Daar hebben we tijd voor nodig", legt Slippens uit.

Allereerst is hij nu bezig om samen met Alliander te onderzoeken of de nieuwe kabels die verderop in Warmenhuizen, langs de Kanaalweg moeten komen, zo kunnen worden neergelegd dat de bestaande bomen kunnen blijven staan.

Alliander heeft nog geen commentaar gegeven.