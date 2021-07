Eerste vakantiefiles op Europese snelwegen

Wie naar Duitsland gaat, komt onder meer in de file te staan bij Neurenberg. Verder is de A61 in de buurt van Keulen nog altijd afgesloten vanwege de schade die bij de recente overstromingen is ontstaan. Dat leidt op andere wegen tot extra drukte.

Zomervakantie

In veel Europese landen begint vandaag de zomervakantie. Ook in Nederland is nu voor iedereen de schoolvakantie begonnen.

De ANWB waarschuwt dat vakantiegangers daarom het hele weekend rekening moeten houden met files. Reizigers wordt aangeraden om de actuele Europese verkeersinformatie in de gaten te houden.