Man doodgestoken in Rotterdam, verdachte aangehouden

Politie Rotterdam eo Gebruiker geverifieerd door Twitter @Politie_Rdam

Update steekpartij #Jongkindstraat in #Rotterdam. 27-jarige man uit Rotterdam is bezweken aan zijn verwondingen en één van de andere slachtoffers, een 38-jarige man uit Rotterdam, is aangehouden. Onderzoek is in volle gang. Heeft u iets gezien of gehoord? Bel 0900-8844