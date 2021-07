Meer dan twintig doden bij grote gevangenisrellen in Ecuador

In Ecuador zijn bij grootschalige gevechten in twee gevangenissen zeker 22 gedetineerden gedood. Nog eens 59 gevangenen raakten gewond. De Ecuadoraanse president Lénin Moreno heeft de noodtoestand in de gevangenissen afgekondigd.

Het geweld brak woensdagavond lokale tijd uit in de belangrijkste gevangenis van Guayaquil, de grootste stad van Ecuador, en in een gevangenis in Latacunga. Bij de gevechten raakten ook negen politieagenten gewond. Volgens de autoriteiten is het geweld inmiddels onder controle.

Een politiecommandant omschreef het geweld in de penitentiaire inrichting in Latacunga als "executie". Een groot aantal gedetineerden probeerde uit te breken. Volgens de politie werden 78 gedetineerden opnieuw gevangengezet.

Drugsbendes

Volgens een voormalige minister van Binnenlandse Zaken heeft het geweld te maken met een machtsstrijd tussen drugsbendes. Zij proberen vanuit de gevangenissen de drugshandel te organiseren.

Het is niet voor het eerst dat er in het land doden vallen bij gevangenisrellen: in februari kwamen ook al 79 gedetineerden om door geweld. Achttien van hen werden onthoofd of in stukken gesneden aangetroffen.

Ecuadoraanse gevangenissen staan onder bewaking van slecht getrainde bewakers en de politie kan alleen naar binnen in geval van nood. Ook zijn penitentiaire centra vaak overvol.