Podcast De Zomerdag: cryptokoersen manipuleren

Het pumpen en dumpen van cryptomunten. NOS-economieredacteur Charlotte Waaijers deed onderzoek naar hoe de koersen van cryptovaluta gemanipuleerd worden en onervaren instappers daar vaak de dupe van zijn.

In podcast De Dag vertelt ze dat de cryptobeleggers wel weten wel dat de koersen grillig zijn, maar niet welke wereld daarachter schuilgaat. Het verklaart in ieder geval voor een deel de gigantische koersschommelingen die je met name bij de kleinere cryptomunten ziet.

De podcast De Dag is met zomerstop tot 23 augustus. Tot dan verschijnt elke werkdag De Zomerdag, waarin een selectie van opvallende gesprekken uit de afgelopen maanden herhaald wordt.