DDoS-aanvallen op GGD-sites voor test- en prikafspraken

Vanwege een DDoS-aanval is niet mogelijk om testuitslagen te bekijken, afspraken te maken voor een coronatest of vaccinatie en eerder gemaakte afspraken in te zien. Sinds gisteren kampen de GGD-websites met aanvallen, waardoor mensen die willen inloggen met een DigiD-inlogcode, een melding krijgen dat de site niet bereikbaar is.

De landelijke GGD-koepel meldt dat het probleem vanmiddag was opgelost, maar dat de sites opnieuw zijn aangevallen. Mensen die een test- of vaccinatieafspraak willen maken, krijgen het advies dat telefonisch te doen. Voor testen kan dat via 0800-1202 en voor vaccineren via 0800-7070.

Nu de sites ontoegankelijk zijn, kiest GGD GHOR Nederland ervoor om mensen te bellen over hun testuitslag. "In het kader van bron- en contactonderzoek worden mensen met een positieve testuitslag altijd geïnformeerd. Ook krijgen zij adviezen over isolatie en het informeren van hun contacten", aldus een woordvoerder.

Of de DDoS-aanvallen ertoe leiden dat er minder tests worden afgenomen, is nog niet bekend. Afgelopen week werden er gemiddeld ongeveer 65.000 tests per dag werden afgenomen.