Raad van State wijst bezwaar Groningers tegen gaswinningsbesluit af

Het bezwaar van actiegroep de Groninger Bodem Beweging en een aantal inwoners van Groningen tegen het Gaswinningsbesluit 2020-2021 is afgewezen door de Raad van State.

Toenmalig minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken stemde in september 2020 in met het winnen van 8,1 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld in 2021. Een aantal inwoners van Groningen maakte daar bezwaar tegen. Ze willen dat het winnen per direct stopt, vanwege de risico's en de overlast die het kan veroorzaken.

Maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft de minister bij zijn besluit de veiligheidsrisico's op de juiste manier vastgesteld. "Ook zijn er maatregelen genomen om de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen naar nul", staat in een toelichting op de uitspraak. De verwachting is dat er vanaf 2022 geen gas meer uit het Groningenveld nodig is.

Juridische strijd

Het was de vijfde keer in zes jaar tijd dat de Raad van State een uitspraak deed over het gaswinningsbesluit, schrijft RTV Noord. Vorig jaar zag de raad ook geen problemen bij het besluit.

In 2015, 2017 en 2019 werd het instemmingsbesluit van de minister over de hoeveelheid gas die gewonnen mocht worden uit het Groningenveld wel vernietigd.