Niet alle reisorganisaties annuleren vakantiereizen naar oranje gebied

Het advies van Buitenlandse Zaken is duidelijk: reis alleen naar gebieden met code oranje als dat noodzakelijk is. Toch is het niet bij alle reisorganisaties vanzelfsprekend dat vakantiereizen (kosteloos) geannuleerd worden.

Zo blijft vakantiebemiddelaar De Vakantiediscounter reizen naar de Canarische Eilanden en de Balearen uitvoeren. Bij annuleren zijn de kosten voor de rekening van de klant. "Je mag nog steeds reizen. Dat we alleen noodzakelijk zouden moeten reizen is een advies, en dus niet bindend", beargumenteert het bedrijf. "We kunnen dan ook de reisovereenkomst nakomen en we zien ook dat de meerderheid van de klanten écht op vakantie wil gaan."

"We kunnen ook niet meer spreken van een situatie zoals vorig jaar, toen corona een geheel nieuw fenomeen was en klanten daar totaal niet op voorbereid waren." De Vakantiediscounter vindt dat klanten nu een beter afgewogen keuze kunnen maken en wijst op de 'veelgestelde vragen'-pagina waar ze klanten waarschuwen voor het niet terugbetalen.

'Ongetest op de camping op de Veluwe'

Koepelvereniging Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) denkt dat misschien wel meer kleinere reisorganisaties het voorbeeld van De Vakantiediscounter zullen volgen. Code oranje geeft volgens de ANVR geen goed beeld meer.

"We hebben als reisbranche zestien maanden volgehouden om reizen kosteloos te annuleren bij code oranje", zegt ANVR-directeur Frank Oostdam. Maar hij vindt het nu tijd voor een reisadvies. "Het is zulk maatwerk is geworden: laat niet meer de besmettingen gelden, maar de vaccinatiegraad en de ziekenhuisopnames. Wij kunnen niet meer uitleggen dat je ongetest en ongevaccineerd kan rondlopen op de camping op de Veluwe, maar niet getest en gevaccineerd naar Portugal."

Wel vindt Oostdam dat bedrijven van tevoren duidelijk moeten zijn of klanten kosteloos kunnen annuleren als op een land op oranje springt.

Grote reisorganisaties

De reisorganisaties Tui, Corendon en SunWeb volgen wel de richtlijnen van Buitenlandse Zaken. Dat betekent dat wanneer een vakantieland naar code oranje 'schiet' de reizen kosteloos geannuleerd worden en klanten hun geld terugkrijgen. Ook kan er worden omgeboekt. Bij Corendon kan de klant kiezen om desgewenst alsnog op reis te gaan.

Ook Prijsvrij Vakanties laat de reiskeuze bij code oranje aan de klant over en stort wanneer gewenst het bedrag terug. Maar directeur Marc van Deursen wil het toch opnemen voor kleinere concurrenten als De Vakantiediscounter: "Voor de grote reisorganisaties is het soms duurder om met een halfvol vliegtuig de lucht in te gaan dan om een reis te annuleren. Ook wij kunnen het financieel dragen om de klanten tegemoet te komen. Maar kleinere reisbedrijven vallen tussen wal en schip, ze krijgen niet voldoende steun van de overheid maar maken wel de kosten."