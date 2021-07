Grote brand in stomerij en aanliggende woningen in Haarlem

Een stomerij in Haarlem-Noord is vanmiddag verwoest door een grote brand. Ook een bovengelegen woning is uitgebrand en de gevel van een naastgelegen woning is zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond.

De brand brak rond 13.30 uur uit. Vermoedelijk tijdens werkzaamheden op het balkon van de stomerij, meldt NH Nieuws. De brandweer doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak.

Het vuur sloeg al snel over naar twee woningen. De bewoners van één van de woningen waren op dat moment thuis. Ze konden op tijd naar buiten komen.

Meerdere brandweerteams zijn opgeroepen om te blussen. Inmiddels is de brand onder controle en is de brandweer bezig met nablussen.

Bij de brand is veel rook vrijgekomen. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren te sluiten. De rookwolken zijn van ver te zien, onder meer vanuit Zandvoort.