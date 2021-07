Corona zegen en vloek voor zomerkampen

Zeilschool Pean in Friesland had vorige week ook pech met drie besmette kinderen. Allemaal waren ze vooraf negatief getest.

"We hebben meer gedaan dan het protocol. Meer getest, meer hygiëne-maatregelen en afstand genomen", zegt mede-eigenaar De Jonge. Toch eindigde het kamp een paar dagen eerder dan gepland. "We waren drukker met het indammen van het virus dan met het kamp. Op een gegeven moment krijg je het kamp gewoon niet meer georganiseerd. Dat deed mij enorm zeer."

Pean is daarom nog strenger voor de komende weken. De zeilschool vraagt deelnemers om in zelfquarantaine te gaan en een PCR-test te doen. "Als we dat in de voorbereidingsmail gezet zouden hebben een paar weken geleden, hadden we vragen gekregen of dat wel nodig was. Nu zijn ouders heel blij dat we dit soort maatregelen nemen."

Meer uitbraken onvermijdelijk

Pean is niet de enige die strengere eisen stelt aan de deelnemers. Ook Vinea dringt bij de ouders aan op een PCR-test voorafgaand aan het kamp, omdat die betrouwbaarder is dan antigeentesten. "Het gros van de ouders geeft hier gehoor aan", zegt Gaus. Zelfquarantaine vindt het bedrijf te ver gaan.

Steunpunt Kindervakanties is niet blij met de recente versoepelingen die tot de oplopende besmettingen hebben geleid. "We hebben alles zo goed voorbereid, en nu zitten we weer met een risico", zegt Hajer.

Dat er nog meer kampen te maken krijgen met een uitbraak, is onvermijdelijk, zegt Hajer. "Het is niet een kwestie óf het gebeurt, maar waar en wanneer. De setting is opeens heel anders geworden door de versoepelingen. Daar balen we enorm van."