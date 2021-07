Nederland nog steeds grootste bierexporteur, maar concurrentie ligt op de loer

Nederland was vorig jaar voor de eenentwintigste keer de grootste exporteur van alcoholhoudend en alcoholvrij bier in de Europese Unie. Dat meldt het CBS. Wereldwijd staat Nederland, na Mexico, op nummer twee. Maar er ligt concurrentie op de loer.

In 2020 is vanuit Nederland voor ruim 2 miljard euro bier geëxporteerd. Sinds de eeuwwisseling is Nederland de grootste in bierverkoop, maar het verschil met België, de op een na grootste, wordt wel steeds kleiner. In beide landen groeit de export nog altijd, maar in België is de groei harder. Daar zijn ze vooral succesvol met de duurdere speciaalbieren.

VS grootste afnemer

De grootste afnemer van het bier uit Nederland zijn de Verenigde Staten, zij nemen 37 procent van het Nederlandse bier af. Maar buurland Mexico blijft voor de Amerikanen favoriet. Het Zuid-Amerikaanse land exporteerde met name de afgelopen vier jaar veel, zo'n 4,3 miljard dollar en is dubbel zo groot in export als Nederland. Voor exporteur België is Frankrijk de belangrijkste klant.

Opvallend is de groeiende populariteit van alcoholvrij bier. Sinds 2017 wordt alcoholvrij bier apart gemeten in de statistieken. Duitsland was destijds de grootste exporteur, maar de export stagneerde. In Nederland nam de export juist een vlucht. De export van alcoholvrij bier groeide in Nederland vanaf 2017 met 83 procent tot 121 miljoen euro, dat maakt Nederland ook in alcoholvrij bier de grootste in de Europese Unie. Bulgarije is een van de andere Europese landen waar de export van alcoholvrij bier sterk groeit.