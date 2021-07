Bedrijvencomplex Soesterberg afgebrand, nablussen duurt nog hele dag

Bij een grote brand in Soesterberg is een bedrijvenverzamelgebouw in de as gelegd. Pas vanochtend vroeg was de brand onder controle, na een nacht blussen. De brand begon gisteravond in een garagebedrijf en sloeg al snel over naar de meubelzaken die in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn.

"De brand ontstond in een auto", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar hoe die precies is ontstaan, wordt nog onderzocht." Er zijn geen gewonden gevallen.

Van alle bedrijven heeft de brandweer er een, de Kwantum, weten te redden, zegt de woordvoerder. De resterende bluswerkzaamheden zullen nog de rest van de dag in beslag nemen.

Vanuit de lucht was de omvang van de brand goed te zien: