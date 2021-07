'Na watersnood moet er ook aandacht zijn voor psychische klachten'

Het risico op psychische problemen wordt groter, naarmate dat herstel langer duurt, waarschuwt Dückers. "Uit onderzoek na de vuurwerkramp in Enschede en de aardbevingen in Groningen blijkt dat schade aan je huis voor gezondheidsklachten zorgt. Zeker als het herstel lang duurt. Taxaties, hersteltrajecten en onzekerheid rondom financiële compensatie zijn allemaal bronnen van stress. Dat heeft impact op de gezondheid."

De watersnood en de nasleep daarvan, worden in Duitsland en België heel anders beleefd dan in Nederland, ziet Dückers. "De ramp zorgt in Duitsland en België mogelijk voor meer en grotere mentale gezondheidsrisico's, omdat daar tientallen doden zijn en veel mensen worden vermist. Bovendien waren de getroffenen daar, in tegenstelling tot in Nederland, veelal niet voorbereid op de komst van de vloedstromen."

Dreiging en controle

Nederland heeft sinds overstromingen in 1995 geïnvesteerd in het verbeteren van de bescherming tegen het water, gaat hij verder. "Op het uur van de waarheid, dat het water steeg, gingen we met man en macht aan de slag." Defensie, hulpverleners en bewoners werkten mee. "De overheid kwam daardoor proactief over, stond midden in de samenleving. Te midden van de dreiging gaf dat enige vorm van controle. Dat is een groot verschil met Duitsland, waar mensen zich overrompeld en machteloos voelden", zegt Dückers.

Over de kinderen die de overstromingen in Limburg meemaakten, is hij optimistisch: "Kinderen van deze generatie zien dat we een systeem hebben waar water wordt gemanaged, dat we hebben geleerd van vorige gebeurtenissen en nu met dit soort dreigingen kunnen omgaan. Dat geeft vertrouwen."