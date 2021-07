Ggz-organisaties vragen aandacht voor geweld tegen hulpverleners

Bijna 60 organisaties voor geestelijke gezondheidszorg vragen in een paginagrote advertentie in enkele landelijke dagbladen aandacht voor geweld tegen hulpverleners. Ze doen dat naar aanleiding van een incident vorige week maandag.

In een instelling in Den Haag schoot een man in psychische nood twee hulpverleners neer, van wie er een overleed. Daarna schoot de man zichzelf dood.

Het is nog niet duidelijk wat het motief van de schutter was. De 67-jarige man had vorige week een afspraak in de Haagse instelling.

"Wij kunnen en zullen geweld tegen hulpverleners nooit accepteren", staat in de advertentie. "Dit incident mag geen weerslag hebben op de 1,3 miljoen mensen die jaarlijks een beroep doen op de ggz en daar met de best mogelijke zorg omringd worden. Samen met andere maatschappelijke partners begeleiden wij hen. Dit moet veilig zijn voor onze medewerkers, patiënten en samenleving".

De advertentie is ondertekend door 58 ggz-organisaties.