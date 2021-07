AFM waarschuwt jonge beleggers: 'Kan voor grote teleurstelling zorgen'

De beurzen schrijven al lange tijd record na record. Volgens de Autoriteit Financiële Markten liggen daardoor - vooral bij jonge beleggers - overmoed en angst om de boot te missen, op de loer. Voor jonge, onervaren beleggers kan uitlopen op een grote teleurstelling, waarschuwt de AFM vanochtend in het Nederlands Dagblad.

De AFM zegt veel signalen te krijgen over studenten die bij DUO maximaal lenen voor hun studiefinanciering, maar dat geld vervolgens gebruiken om te gaan beleggen. "Wij hebben geen glazen bol en willen zeker geen paniek zaaien, maar we vinden het goed om te waarschuwen dat de beurs goede en slechte tijden kent", zegt Tom Smiers van de AFM in het Nederlands Dagblad. "Nu lijkt het soms of de beurs niet naar beneden kan."

Sinds de coronapandemie stijgt het aantal particulieren beleggers. Vorig jaar steeg het aantal beleggende huishoudens volgens Smiers met zo'n 11 procent tot 1,6 miljoen huishoudens. Twee derde van de beginnende beleggers zegt dat ze op deze manier meer geld hopen binnen te halen dan via sparen. Sparen levert op dit moment nauwelijks rendement op.

Gemiddeld 5000 euro

Ook door corona gingen meer mensen beleggen. Toen de corona-uitbraak begon, daalden de koersen fors. Op dat moment zijn veel mensen ingestapt. Nieuwe beleggers steken er gemiddeld 5000 euro in.

Door corona hielden mensen ook meer tijd en geld over. We konden immers minder op vakantie en minder uit. Dat heeft particulieren ook op het pad van beleggen gebracht.

Deze beginnende beleggers leggen uit waarom zij begonnen met beleggen: