Schietincident A73 bij Horst: drie agenten en verdachte gewond

Bij een incident met een verward persoon op de A73 bij Horst, Limburg is vannacht een schot gelost, meldt de politie. De verdachte en drie agenten raakten hierbij gewond. Hoe de agenten eraan toe zijn, is niet bekend.

Het incident begon nadat de politie eerder op de avond iemand had meegenomen die verward gedrag vertoonde. Een woordvoerder van de politie zegt dat die persoon in een dienstwagen naar een zorginstelling werd gebracht.

Onderweg naar de instelling ging het mis. "Twee collega's werden zwaar mishandeld door de verdachte", zegt de woordvoerder. "De twee politieagenten hebben vervolgens de dienstwagen op een vluchtstrook geparkeerd om hulp in te schakelen van collega's."

"Toen is de verdachte uit de politieauto ontsnapt waarop die de snelweg te voet is overgestoken. Hierbij is door de politie één schot gelost."

Derde agent gewond

Bij de achtervolging van de verdachte is nog een derde agent gewond geraakt. Hij is overgebracht naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Zijn toestand is stabiel. De drie agenten zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Roermond.

Rijkswaterstaat heeft de snelweg in beide richtingen afgesloten. "Daar vindt nu forensisch en tactisch onderzoek plaats. Omdat er geschoten is, wordt er ook onderzoek verricht door de Rijksrecherche." Hoelang de A73 is afgesloten is onduidelijk. Het verkeer wordt omgeleid.