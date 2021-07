Kinderartsen bezorgd: aantal kinderen dat verdrinkt daalt niet meer

Nederlandse kinderartsen maken zich zorgen over het aantal kinderen dat verdrinkt. Jarenlang daalde dat cijfer, onder meer door betere zwemlessen en maatregelen in zwemplassen. Maar sinds een paar jaar is er van een daling geen sprake meer. Met veel vakanties in eigen land, vrezen de artsen dit jaar zelfs voor een stijging, ook omdat veel kinderen achterlopen met de zwemlessen.

Jaarlijks overlijden ongeveer acht kinderen aan de gevolgen van ernstig zuurstoftekort onder water, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar dat getal zegt niks over wat kinderen overhouden aan een bijna-verdrinking, vertelt kinderarts Joke Kieboom van het UMCG in Groningen, die er onderzoek naar deed.

"Elk jaar belanden ongeveer tachtig kinderen na een verdrinking of bijna-verdrinking in het ziekenhuis, een groot deel op de intensive care." Kieboom is bezorgd dat ook dat cijfer niet daalt. "Meestal houden deze kinderen er blijvende schade aan over of worden ze zelfs ernstig gehandicapt."

Het is een frustratie voor artsen, legt ze uit. "Je ziet daar een prachtig kindje liggen, die tot een uur daarvoor nog helemaal gezond was." De kinderen hebben onder water vaak een ernstig zuurstoftekort gehad waardoor er schade is aan de hersenen. "Het frustreert dat wij dan niet zoveel meer kunnen betekenen", zegt Kieboom, die wil dat er meer aandacht komt voor het voorkomen van een verdrinking.

Hieronder is goed te zien dat het aantal verdrinkingen met dodelijke afloop jarenlang daalde, maar al enige tijd niet meer, ook onder kinderen tussen 0 en 10 jaar oud: