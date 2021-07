Merkel in rampgebied: 'Geen woorden voor dit soort verwoesting'

Merkel zei dat het herstel een zaak van lange adem is en dat er woensdag een steunpakket wordt vastgesteld. "Gelukkig is Duitsland een land dat dit financieel kan dragen."

Eind augustus wil ze opnieuw naar Schuld, want "het is hier op korte termijn niet allemaal weer opgebouwd".

Door de overstromingen in Duitsland zijn tot nu toe 157 mensen om het leven gekomen.

Sneller klimaatmaatregelen

Ook wijst Merkel op de noodzaak van een beter klimaatbeleid. "We zien hier hoe groot natuurgeweld kan zijn. We zullen ons daartegen verzetten, op korte termijn, maar ook op middellange en lange termijn." Volgens haar moet er in het beleid meer rekening worden gehouden met natuur en klimaat dan de afgelopen jaren is gedaan. "We moeten opschieten. We moeten sneller zijn in de strijd tegen klimaatverandering."

"Er is een nationale krachtsinspanning nodig om de gevolgen van de ramp het hoofd te bieden", zei de regionale premier Malu Dreyer, die Merkel vergezelde, aansluitend. "Er wordt nog steeds met man en macht gezocht naar overlevenden, we zullen niet rusten voor we alle vermisten hebben gevonden."

Burgemeester Herbert Lussi van Schuld zei met een brok in zijn keel dat alle gebouwen in zijn gemeente schade hebben en dat het jaren zal kosten om alles te herstellen. "Deze ramp zal littekens achterlaten bij alle mensen in Schuld." Hij voelt zich gestrekt door de hulp die Merkel heeft toegezegd.

Lachende deelstaatpremier

Op een vraag van een journalist over het lach-incident van Armin Laschet, de presidentskandidaat van haar partij die met president Frank-Walter Steinmeier het rampgebied bezocht, ging Merkel niet echt in. "Ik denk dat de bezorgdheid in Noordrijn-Westfalen net zo groot is als in Rijnland-Palts en de deelstaat heeft al geld beschikbaar gesteld." Laschet is daar premier.

Op het moment dat Steinmeier sprak over de situatie in het zwaar getroffen Erftstadt, stond Laschet op de achtergrond te lachen en te kletsen met de mensen om zich heen.

In de grootste plaats in het rampgebied is NOS-verslaggever Henrik-Willem Hofs, hij laat zien hoe het er daar uitziet: