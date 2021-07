De oliekraan gaat weer open, maar de benzineprijzen dalen niet meteen

Het oliekartel OPEC en bondgenoten draaien de oliekraan verder open en gaan meer olie uit de grond pompen dan eerder afgesproken. Vanaf augustus verhogen de olieproducerende landen de productie met 400.000 vaten per dag. Die afspraak hebben onder andere Rusland, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten vandaag via een virtuele bijeenkomst gemaakt.

De landen zijn overeengekomen dat alle productie die niet heeft plaatsgevonden door corona, alsnog wordt benut. Vanaf mei 2022 is het plan om nog eens 1,6 miljoen olievaten extra te produceren.

Door het economische herstel van de coronacrisis hebben de olieprijzen een record bereikt, wat onder andere terug is te zien in de benzineprijzen. Maar het verhogen van de olieproductie zal niet meteen tot een daling van de prijs aan de pomp leiden, ook omdat accijnzen en het raffinageproces invloed hebben op de prijs.

"De olieprijs is al naar beneden gegaan, dus ik ben niet verbaasd over dit akkoord. De benzineprijzen zullen niet meteen dalen, maar de dreiging van een hogere olieprijs neemt hierdoor wel af", zegt Lucia van Geus, energie-adviseur bij The Hague Centre for Strategic Studies.

Eerder verlaagden de olieproducerende landen juist de olieproductie vanwege de dalende olieprijs. Vooral de coronacrisis zorgde ervoor dat de markt instortte. Fabrieken lagen stil en er werd minder gevlogen, gereden en gevaren. Maar nu de economie zich langzaam herstelt, wordt de vraag naar olie ook weer groter.