Nu ook overstromingen in Beieren en Oostenrijk door extreme regenval

Na het westen van Duitsland is nu ook het uiterste zuidoosten van het land getroffen door overstromingen en wateroverlast als gevolg van extreme regenval. De grootste problemen zijn er in de regio Berchtesgadener Land, in de Alpen aan de grens met Oostenrijk.

Ook ten zuiden van Dresden, in Oost-Duitsland, zijn er problemen door de enorme hoeveelheid neerslag die is gevallen. Beide regio's liggen 500 tot 700 kilometer verwijderd van de gebieden die deze week al werden getroffen door overstromingen.

Rond Berchtesgaden viel gisteren volgens Duitse media 120 millimeter regen, meer dan normaal in een hele maand. De lokale autoriteiten hebben de regio tot rampgebied verklaard. Zeker een persoon is door het hoge water om het leven gekomen; een tweede sterfgeval wordt onderzocht. Gisteravond laat waren zo'n 500 reddingswerkers in het gebied actief.

Een woordvoerder van de lokale brandweer sprak in Duitse media van een dramatische situatie. Hij zei dat het water "uit de bergen schiet" en dat het waterpeil in beken en rivieren enorm is gestegen. Het water stond in de straten tot een halve meter hoog.