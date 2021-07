Grootste vraag de komende dagen: houden de dijken het?

De situatie wordt in de gaten gehouden met onder meer politiehelikopters en drones. Ook zijn er voortdurend dijkinspecties. Jos Teeuwen, bestuurder van het Waterschap Limburg, zei dat het aanhoudende hoogwater ook kan leiden tot nieuwe, andere problemen, zoals kwel. Oftewel water dat bijvoorbeeld onder de verzadigde dijk doorsijpelt en door de druk vanuit de bodem omhoog komt.

"Dus dan denk je dat het hoogwater voorbij is, maar komt er aan de achterkant toch nog water naar binnen", zei hij. "Dat is een extra risico waar mensen rekening mee moeten houden."

Het is volgens waterveiligheidsspecialist Harold van Waveren met het blote oog lastig te zien, in tegenstelling tot water dat over de dijk sijpelt, waardoor dijkinspecties de komende dagen essentieel zijn. "Het effect kan zijn dat dit water grond meeneemt, waardoor de dijk uiteindelijk opeens inzakt. Of een dijk hoog genoeg is, kun je redelijk goed voorspellen. Maar die sterkte is minder voorspelbaar."

Extra aandacht is er voor dijken die versterkt worden of waar de dijk juist net is versterkt. "Die grond moet zich nog zetten. Een dijk bereikt pas na een paar jaar de optimale sterkte", legt Van Waveren uit. Rijkswaterstaat let ook op plaatsen waar de keringen mogelijk te laag zijn, zoals in het Limburgse Arcen.

In Horn, een dorp ten noorden van Roermond, begaf een nooddijk het: