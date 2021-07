Gevangenissen hielden vorig jaar rekening met vrijlaten gedetineerden door corona

Omdat bezoek door de coronamaatregelen tijdelijk niet welkom was in de gevangenis, is vorig jaar minder smokkelwaar gevonden. In 2019 werden ruim 4500 keer verboden spullen gevonden, vorig jaar was dat iets minder dan 4000 keer.

Volgens DJI werden nu vaker drugs of telefoons verstopt tussen bijvoorbeeld kleding of etenswaren die werden ingevoerd in de gevangenis. Ook probeerden mensen vaker om spullen over de gevangenismuur te gooien.

"Er worden veel drones gezien boven PI's (penitentiaire inrichtingen)", staat in een vergaderstuk van maart vorig jaar. "Wellicht heeft dit iets te maken met contrabande." DJI kan niet zeggen hoe vaak er precies drones zijn gezien.

Re-integratie

Zorgen waren er ook over de re-integratie van gedetineerden. Door corona lagen met name tijdens de eerste lockdown veel activiteiten in de gevangenis stil en was er alleen op afstand contact met bijvoorbeeld de reclassering.

DJI zegt dat later in het jaar meer activiteiten mogelijk waren en dat is geprobeerd de gevolgen voor gedetineerden zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door meer online te doen.

Of gedetineerden en tbs'ers het afgelopen jaar minder goed zijn geresocialiseerd, is volgens DJI en de reclassering lastig te bepalen. De gevolgen verschillen van persoon tot persoon. Waar de een niet kon beginnen aan een nieuwe opleiding of geen dagbesteding kon vinden, had de ander er juist baat bij dat de cafés en casino's dicht waren waardoor de kans op een terugval verminderde. Uiteindelijk hebben gedetineerden vooral meer in hun cel gezeten, merken advocaten en betrokken organisaties.

Corona heeft het gevangeniswezen ook wat opgeleverd, zegt crisismanager Erik de Borst. De penitentiaire inrichtingen kregen een videoverbinding met de rechtbanken, zodat gedetineerden minder vaak naar de zittingszaal hoefden. "Na wat opstartproblemen loopt dat nu goed, 300 tot 350 zittingen per week worden nu afgedaan via telehoren."