GGD stopt in zes regio's met reizigerstesten door storing bij testlab

De GGD kan geen coronatesten meer doen voor reizigers in zes regio's. Er is een storing bij het lab dat de testen analyseert. Testuitslagen komen daardoor niet op tijd.

Het gaat om de regio's Drenthe, Friesland, Groningen, Haaglanden, IJsselland en Rotterdam Rijnmond. Door een storing bij testlab Eurofins kunnen testuitslagen niet tijdig geleverd worden. Normaal duurt dat 30 uur, nu gaat dat langer duren.

Een woordvoerder van de GGD zegt dat nog niet duidelijk is wanneer de storing is verholpen. Daarom is besloten om tot en met 19 juli alle tests te annuleren voor reizigers die bij de GGD in de zes regio's aankloppen.

7000 berichten

"We vinden het echt heel vervelend", zegt de woordvoerder. "We hebben de mensen die al een afspraak staan en mensen die net getest zijn geïnformeerd per sms. We hebben 7000 berichten verstuurd, maar we weten niet of we iedereen bereiken. Niet iedereen heeft een mobiel nummer opgegeven."

De GGD raadt mensen aan zo snel mogelijk via testenvoorjereis.nl een afspraak te maken bij een andere testaanbieder.