Rutte bezoekt watersnoodgebied, ziet link met klimaatverandering

De premier riep mensen nog eens op niet uit nieuwsgierigheid naar het rampgebied te komen.

Rutte zei in Limburg vooral te "willen luisteren". "We moeten laten zien dat we in Nederland schouder aan schouder staan. De veerkracht die ik hier in Limburg zie, daar kunnen we nog wat van leren."

Rutte sprak in Venlo onder meer met ondernemers die eerder al door de coronacrisis getroffen werden. " Dat is zo ongelofelijk triest", zei de premier. "Eigenlijk zijn er nu drie rampen. Eerst was er corona, nu deze overstromingen, en straks moeten alle mensen aan de slag met het opruimen en herstellen. Het is ramp na ramp na ramp. Maar we zullen Limburg niet in de steek laten."