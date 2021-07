Alternatieve Vierdaagse gaat volgende week over zelfgekozen route

Onder de deelnemers zijn ook militaire detachementen uit binnen- en buitenland, zegt een woordvoerster van Stichting De 4Daagse tegen Omroep Gelderland.

Zo lopen er tientallen Canadese militairen in hun eigen land mee. In Denemarken bouwen militairen het militaire kampement Heumensoord in Nijmegen na. Ook in andere landen gaan groepjes militairen en particuliere lopers van start. Gemeenten waar de Vierdaagse gewoonlijk doorheen trekt, organiseren volgende week wel een feestelijke dag, maar zonder wandellegioen.

Sunset March en Pride Walk

Aan de vooravond van de alternatieve wandeltocht loopt het bestuur van De 4Daagse samen met bestuurders uit Nijmegen mee met de Sunset March; een tocht van veteranen over een brug over de Waal ter herinnering aan de bevrijding van Nijmegen door Amerikaanse militairen in 1944.

Op woensdag loopt burgemeester Bruls van Nijmegen mee met de Pride Walk. Op de traditionele Roze Woensdag van de Vierdaagse staat Nijmegen stil bij de LHBTI+-gemeenschap.

Steun van overheid

Inmiddels zijn ook de financiële zorgen van de Stichting De 4Daagse weggenomen door steun van de overheid. "We zijn voor 75 procent afhankelijk van het inschrijfgeld van de deelnemers. Die inkomsten vallen dit jaar volledig weg", zegt marsleider Henny Sackers.

Volgens Sackers zou het moeilijk worden om zonder inschrijf- en sponsorgelden het hoofd boven water te houden. "Maar we hebben gebruikgemaakt van regelingen van de overheid. Daarmee kunnen we dit jaar de salarissen van het personeel en andere vaste lasten, zoals de kosten van ons kantoor, betalen".