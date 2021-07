Minder eikenprocessierupsen gemeld dit seizoen

Er worden dit jaar minder eikenprocessierupsen gemeld dan vorig jaar. Midden in de overlastperiode van het diertje ziet natuursite Nature Today de helft minder meldingen dan vorig jaar. Wel zijn er grote regionale verschillen: op sommige plekken wordt juist meer overlast gemeld.

Nature Today schrijft over een inventarisatie van de overlast die door gemeenten en vrijwilligers werd gemeld aan het Kenniscentrum Eikenprocessierups. In piekjaar 2019 werden de rupsen nog aangetroffen in meer dan de helft van de eiken die niet waren behandeld. Vorig jaar was dat teruggevallen tot 30 procent, dit jaar wordt slechts 17 procent gemeld.

Er zijn volgens de site grote regionale verschillen. De helft van de gemeenten meldt dat de overlast is afgenomen, maar een kwart ziet juist een toename van de problemen. In ruim een op de vijf gemeenten wordt nog altijd in meer dan de helft van de eikenbomen het plaagdier aangetroffen.

Volgens Nature Today is de afname van de overlast deels te danken aan de koude lente, waardoor de populatie minder explosief groeide dan voorgaande jaren. Bovendien lijken preventieve maatregelen die gemeenten nemen te werken: in de 95.000 eiken die werden bespoten met een bacteriepreparaat zijn minder nesten gevonden en die waren kleiner van omvang.