Picasso te koop voor 800 eigenaren

Een Zwitserse bank maakt het mogelijk voor minder dan 5000 euro mede-eigenaar te worden van een werk van Pablo Picasso dat miljoenen waard is. Met blockchaintechnologie kan worden bijgehouden wie welk deel van het schilderij in bezit heeft. Een primeur, zegt de bank.

Picasso schilderde het fel geel-blauw-rode werk in 1964. Het werd in 2016 op een veiling verkocht voor zo'n 2 miljoen euro. Nu wordt het in delen weer verkocht voor in totaal 3,7 miljoen euro. De minimale inleg is 4600 euro.

Het werk zal overigens nooit bij een van de eigenaren aan de muur komen te hangen: het verdwijnt in een zwaarbeveiligde opslag, garandeert de bank. Het is zelfs niet de bedoeling dat de eigenaren het daar kunnen komen bekijken. Wel zal het in de toekomst beschikbaar kunnen worden gesteld voor tentoonstellingen.

Verbrand

Het is niet de eerste keer dat een Picasso te maken krijgt met blockchaintechnologie: in juni konden kunstliefhebbers of investeerders een aandeel kopen in een verbrand kunstwerk van de Spaanse schilder.

Voor The Burned Picasso werd een tekening van kunstenaar vernietigd, waarna er NFT's van werden verkocht. Dat zijn digitale eigendomsbewijzen voor virtuele werken of ideeën.

Zie hier hoe NFT's precies werken: