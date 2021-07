'230.000 werklozen en 5300 faillissementen voorkomen tijdens coronacrisis'

Het kostenplaatje van het redden van deze banen is wel fors opgelopen. Alleen al vanuit de verschillende NOW-pakketten is zo'n 20 miljard aan voorschotten overgemaakt. Wel moet naar verwachting een flink deel daarvan de komende jaren worden terugbetaald.

"Als je niks had gedaan was de schade misschien wel veel groter geweest", zegt Erken. "Dan was het vertrouwen geraakt, mensen waren minder gaan uitgeven, misschien was een groot deel van de vitale bedrijfsinfrastructuur wel omgevallen." Als dat gebeurt, duurt het langer voordat een economie herstelt. Rabobank verwacht nu dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal weer terug op het niveau van voor corona komt.

Straks meer faillissementen?

Maar dat betekent niet dat het aantal werklozen en faillissementen zo laag blijft als nu. In de coronacrisis daalde het aantal faillissementen tot onder de 200 per maand, waar dit in de vorige economische crisis tot boven de 1000 per maand kwam.

Als de overheidssteun afloopt, zal het aantal faillissementen oplopen tot de niveaus van voor corona, verwacht de bank. Dat waren er tussen de 400 en 500 per maand. De werkloosheid zal mede daardoor ook weer wat stijgen.