Piratenmuziek erkend als immaterieel erfgoed (maar alleen de legale zenders)

De cultuur van de piratenmuziek is toegevoegd aan de lijst met immaterieel erfgoed in Nederland. Volgens het kenniscentrum dat de lijst beheert is het een belangrijke traditie die mensen in grote delen van het land verbindt.

"Het is meer dan alleen muziek", zegt directeur Marco van Baalen van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland in het Radio 1 Journaal. "Het maken, uitzenden en luisteren hoort er allemaal bij."

De cultuur ontstond in het verleden uit illegale zendpiraterij, maar voor de lijst tellen alleen de legale activiteiten mee, benadrukt Van Baalen. "Op de lijst staan alleen dingen die aan de wet voldoen. De muziek wordt tegenwoordig legaal uitgezonden via online stations. Dat gebeurt volop."

'Mensen groeien ermee op'

Initiatiefnemer Peter Zwiers van de Stichting Piratencultuur zegt tegen RTV Drenthe dat hij trots is dat het gelukt is om de traditie op de lijst te krijgen. Hij vindt het daarnaast ook niet meer dan terecht. "De piraten zijn bepalend voor de plattelandscultuur in met name Noord- en Oost-Nederland. Er zijn zoveel mensen die ermee opgroeien, dat we dit gewoon niet verloren kunnen laten gaan."

De PvdA in Overijssel is ook blij met de erkenning. "Het zenden, de muziek die je nergens op de commerciële radiozenders hoort, de zolderstudio's en de dorpsfeesten, dat hoort bij ons, net als paasvuren en carnaval. Die cultuur moeten we koesteren", zegt Statenlid Jimme Nordkamp tegen RTV Oost. "Ik zie dit echt als een stukje waardering."

Zendpiraat Michel Nijman van Radio Moonlights hoopt dat de uitverkiezing bijdraagt aan een positiever beeld van de zendpiraterij. "Door de illegale activiteiten van vroeger staan piraten meestal in een negatief daglicht. Dit is eindelijk positief nieuws, want het gaat niet alleen om het zenden. Het gaat vooral om het samenzijn."

Nog zes zaken toegevoegd

Naast de piratencultuur besloot het kenniscentrum nog zes andere zaken toe te voegen aan de lijst: de krijgskunsten Pencak Silat en Silat, de Pinksterkermis in Banholt, katoendrukken, de Airborne-wandeltocht in de gemeente Renkum, de verkiezing van Kaaskoningin in Bodegraven en het hindoeïstische feest Divali.

De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bestaat nu uit zo'n 185 oude activiteiten, tradities en ambachten die beoefenaars niet verloren willen laten gaan en willen doorgeven aan volgende generaties.