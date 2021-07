Radboudumc leidt megaonderzoek naar nieuwe behandelingen tuberculose

"Het is een unieke samenwerking", zegt projectleider Martin Boeree, longarts in het Radboudumc. "Het initiatief ervoor is in Nederland genomen en wij coördineren het ook."

De onderzoekers richten zich zowel op tuberculose veroorzaakt door resistente bacteriën als door bacteriën die nog wel gevoelig zijn voor de werking van medicijnen. "In 90 tot 95 procent van de gevallen is de tuberculosebacterie niet resistent en dus nog wel gevoelig voor medicijnen", zegt Boeree.

De behandeling van tuberculose duurt lang. Minstens zes maanden als de bacterie gevoelig is voor de gebruikte medicatie, en één tot anderhalf jaar als er sprake is van een resistente vorm van tuberculose. Patiënten worden altijd behandeld met een cocktail van drie of vier middelen.

"Met UNITE4TB gaan we nu versneld onderzoeken welke nieuwe middelen we moeten combineren met welke al bestaande middelen om tot de meest werkzame en de snelst werkende cocktail te komen", zegt Boeree. "Het terugbrengen van de behandelduur naar vier maanden of drie of twee, zou een belangrijke stap zijn om de therapietrouw te verhogen. En dus ook om tuberculose in 2050 de wereld uit te krijgen."