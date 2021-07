Hevige regen leidt ook tot grote problemen in België en Duitsland

De overvloedige regenval veroorzaakt ook in België en Duitsland grote overlast. In de Belgische Ardennen, in Spa en Theux, staan straten blank. Veel wegen zijn overstroomd en rivieren treden buiten hun oevers. In Chaudfontaine bij Luik moesten 1700 mensen hun huis uit vanwege de wateroverlast.

Het leger is ingeschakeld om te helpen bij evacuaties. Ook brengen militairen zandzakken, veldbedden en pompen. In de Belgische provincies Luxemburg, Luik en Namen zijn rampenplannen van kracht. In Voeren, bij de grens met Zuid-Limburg, vrezen de autoriteiten voor dijkdoorbraken.

Dit zijn beelden uit het gebied én uit de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar ook veel overlast is: