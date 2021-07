Slachtoffers seksuele straatintimidatie Rotterdam doen hun verhaal op billboards

"Wanneer ik met mijn vriendin over straat loop, krijgen we vaak opmerkingen te horen. 'Kankerhomo', dat soort dingen. Onlangs gaf ik haar een kus, gewoon omdat we gelukkig zijn, en dat werd gezien door een groepje mannen. Eentje riep of we dat nog een keer speciaal voor hem wilden doen. Een ander vroeg of we geïnteresseerd waren in een trio.

Het beste wat je kan doen is het negeren, of een beetje meelachen. Als je er moeilijk over gaat doen, voel je je al gauw vervelend. Ik heb vriendinnen die 's nachts niet meer over straat durven of soms overdag gaan fietsen in plaats van lopen omdat ze dan minder worden nageroepen. Het geeft een onveilig gevoel.

Ik vind het bijzonder dat mijn foto ertussen hangt. De foto's vallen op en ik hoop dat mensen er bij stilstaan hoe groot dit probleem is."