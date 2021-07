Coldcaseonderzoek naar moord 'Opa Baams' stopt, verdachten zijn overleden

De politie staakt het onderzoek naar de moord op Pieter Baams uit Nijmegen. Drie verdachten die in een coldcasezaak naar voren zijn gekomen, zijn allemaal overleden. Nabestaanden blijven nu met vragen achter.

Op Eerste Kerstdag 1996 komt de dochter van de 85-jarige 'Opa Baams' erachter dat haar vader niet thuis is in het verzorgingstehuis waar hij woont. Zijn jas hangt aan de kapstok en het eten staat onaangeroerd op tafel. Zes weken later wordt het lichaam van Baams gevonden in de Boven-Merwede, in het verlengde van de Waal bij Gorinchem. Het lukt de politie niet om de zaak op te lossen.

Stukje opluchting

In 2019 brengt de politie de zaak opnieuw onder de aandacht. De verschillende tips die daarop binnenkomen, leveren een beeld op van wat Baams is overkomen en wie daarvoor mogelijk verantwoordelijk zijn.

De politie heeft sterke aanwijzingen dat drie mannen hem hebben vermoord, maar komt erachter dat ze inmiddels zijn overleden. Daarom is besloten het onderzoek stop te zetten. Over de verdachten laat de politie verder niets los.

Familiewoordvoerder Eric Meijers zegt tegen Omroep Gelderland dat de uitkomst een "tweeledig" gevoel oplevert: "Enerzijds lastig, anderzijds geeft het ook een stukje opluchting. Als de puzzel uit honderd stukjes bestaat, zijn er nu 95 gelegd."

Vooropgezet plan

De familie vermoedt al jaren dat Baams is vermoord en het slachtoffer is geworden van een vooropgezet plan. Hij zou geweten hebben van een roof uit een hengelsportzaak in Nijmegen en dat zou het motief voor de moord zijn geweest. De politie heeft dit nooit vast kunnen stellen.

Ondanks het stopzetten van het onderzoek is de familie de politie dankbaar. "Ze hebben daar met man en macht gezocht", zegt Meijers. Dat het verhaal over het vooropgezette plan niets heeft opgeleverd, geeft wel een onbevredigend gevoel. "Maar ik begrijp dat de activiteiten gestaakt worden."