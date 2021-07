ECB gaat werken aan digitale euro, invoering nog ver weg

De Europese Centrale Bank (ECB) begint met de ontwikkeling van een digitale euro, meldde de bank op een persconferentie. Eerst wil de ECB twee jaar onderzoeken hoe een digitale euro eruit moet zien en daarna wil de ECB hem ook echt gaan maken. Dat moet drie jaar duren, dus invoering is nog ver weg.

Volgens de ECB duurt het zo lang omdat een digitale munt goed ontworpen moet zijn anders kan die "een bron van ontwrichting worden voor onze financiële systemen, economieën en samenlevingen".

De digitale euro zullen mensen kunnen stallen op een rekening of wallet direct bij de ECB en niet bij een commerciële bank, meldt persbureau Reuters. Waarschijnlijk komt er een maximum van een paar duizend digitale euro omdat de ECB anders commerciële banken te veel in de weg zit. Of de digitale euro gebruik zal maken van blockchain, de technologie achter veel cryptomunten, is nog niet bekend.

Zorgen over privacy en kosten

Wat voor verschillen consumenten in de praktijk zullen ervaren is onduidelijk. Het gaat de ECB vooral om het veiligstellen van digitaal betalingsverkeer. Digitale betalingen zijn de laatste jaren enorm gegroeid, maar die transacties worden gedomineerd door bedrijven buiten de EU als Visa en Mastercard. Ook Facebook heeft plannen voor een eigen digitale munt en komt daardoor in hetzelfde vaarwater als centrale banken.

De ECB heeft zorgen over de privacy van gebruikers en kosten van digitale transacties bij private bedrijven. Met een digitale euro wil de ECB zorgen dat niet alleen private bedrijven gaan over digitale betalingen. Het is nog maar de vraag hoe het betalingssysteem er over vijf jaar uitziet en of de ECB dan niet te laat is met een digitale euro.

In dit filmpje legt Nieuwsuur uit wat een digitale euro inhoudt.