RIVM: 10.492 nieuwe coronabesmettingen

De meeste besmettingen zijn onder jongeren. Tegelijkertijd loopt het aantal besmettingen onder de oudere leeftijdsgroepen op, waaronder zestigers en zeventigers. Nog steeds is een aanzienlijk deel van hen is niet gevaccineerd of niet volledig gevaccineerd. Zij lopen relatief veel risico op een ernstiger ziekteverloop. Van de 60- tot 64-jarigen is maar 61 procent volledig ingeënt. Vijftigers lopen wat minder risico, maar zijn nog veel minder vaak volledig gevaccineerd: van de 50- tot 54-jarigen is dat maar de helft.