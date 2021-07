OVV-rapport flatbrand Arnhem: 'Houd beter toezicht op veiligheid vluchtroutes'

De verantwoordelijke gebouweigenaren moeten meer doen om hun verantwoordelijkheid waar te maken. Gemeenten moeten hier actief toezicht op houden, en de minister van Binnenlandse Zaken moet ervoor zorgen dat dit toezicht verbeterd wordt.

Brandveiligheid meubilair

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de OVV, wijst erop dat men bij woongebouwen uitgaat van een veilige vluchtroute. "De brand in Arnhem laat zien dat dit niet vanzelfsprekend is." Daarnaast zegt Dijsselbloem dat het onderzoek aantoont dat de brandveiligheid van meubilair verbeterd moet worden.

Net als de meeste zitmeubels en matrassen was ook het bankstel dat in de nieuwsjaarnacht van 2020 in brand vloog met kunststofschuim gevuld. Dat schuim vat makkelijk vlam en de brand ontwikkelt zich snel en veroorzaakt veel giftige rook.

De OVV roept de Nederlandse overheid daarom op om net als een aantal Europese landen eisen te stellen aan de brandveiligheid van meubilair.

Gezin

De brand in de flat op het Gelderseplein in Arnhem-Zuid in de nacht van 31 december 2019 op 1 januari 2020 begon in de entreehal. Daar vloog een oud bankstel in brand door een stuk vuurwerk.

Een gezin met twee jonge kinderen stapte in de lift toen de brand al woedde. Door de grote hoeveelheid rook die in de liftschacht trok, kwamen de vader en een kind van vier om het leven. De moeder en een 8-jarige dochter werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleefden de brand.

Reactie familie

De familie van het gezin zegt in een reactie op de bevindingen te "beseffen, en dat is emotioneel zwaar, dat deze gebeurtenis door nalatigheid is ontstaan en daardoor misschien wel voorkomen had kunnen worden".

De familie hoopt dat het onderwerp brandveiligheid nu ook bij woningcorporatie Vivare hoog op de agenda staat. "En dat ook zij, naast de bewoners, zich houden aan de regels en afspraken wat betreft de brandveiligheid. Wij krijgen er Raymond en Jelle niet mee terug maar wij gaan ervan uit dat betrokken partijen de conclusies in het rapport opvolgen, zodat dergelijke gebeurtenissen in de toekomst voorkomen kunnen worden."

Extra maatregelen

Twee jongens van toentertijd 12 en 13 jaar oud zijn schuldig bevonden aan de brand, maar kregen geen straf. Volgens de rechter hebben ze nooit gewild dat er brand ontstond of dat er mensen zouden overlijden.

Vorig jaar concludeerde een onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen na een onderzoek dat de flat in Arnhem brandveilig is. Dat onderzoek gebeurde in opdracht van woningcorporatie Vivare, de beheerder van de flat.

Desondanks nam de corporatie extra maatregelen om de brandveiligheid te verbeteren. Alle flatwoningen kregen een rookmelder, de flats kregen een aluminium pui en de bewoners werden voorgelicht over vluchtroutes en brandveiligheid.

Het rapport van de OVV zou eigenlijk op 7 juli worden gepresenteerd, maar werd met een week uitgesteld naar aanleiding van de moordaanslag op Peter R. de Vries.